В воскресенье, 12 марта, в шведском Эстерсунде завершился женский масс-старт на 12,5 км, который проходил в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону.
Победу в гонке одержала итальянская биатлонистка Доротея Вирер. Спортсменка не допустила промахов на четырех рубежах и прошла дистанцию за 31.58,5.
Второе место заняла представительница Франции Лу Жанмонно, уступившая лидеру 6,3 секунды. Третьей к финишу пришла француженка Жулия Симон.
Украина в женском масс-старте в Эстерсунде представлена не была.
Кубок мира по биатлону: результаты женского масс-старта в Эстерсунде
- Доротея Вирер (Италия, 0+0+0+0) 31:58.5
- Лу Жанмоно (Франция, 0+0+0+0)+6.3
- Жюлия Симон (Франция, 0+0+0+1) +11.1
- Марте Олсбю Ройзелланн (Норвегия, 0+0+0+1)+40.1
- Каролин Коломбо (Франция, 1+0+1+0)+40.1
Добавим, что 12 марта в шведском Эстерсунде также пройдет мужской масс-старт. Гонка начнется в 17:00 по киевскому времени. Эта эстафета закроет программу восьмого этапа Кубка мира.
Напомним, 11 марта в Эстерсунде состоялась мужская эстафета, победу в которой одержала Норвегия. Украинцы заняли пятое место, что является лучшим выступлением в эстафетах в нынешнем сезоне.