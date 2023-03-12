Победительницей гонки стала итальянка Доротея Вирер.

В воскресенье, 12 марта, в шведском Эстерсунде завершился женский масс-старт на 12,5 км, который проходил в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону.

Победу в гонке одержала итальянская биатлонистка Доротея Вирер. Спортсменка не допустила промахов на четырех рубежах и прошла дистанцию за 31.58,5.

Второе место заняла представительница Франции Лу Жанмонно, уступившая лидеру 6,3 секунды. Третьей к финишу пришла француженка Жулия Симон.

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Украина в женском масс-старте в Эстерсунде представлена не была.

Кубок мира по биатлону: результаты женского масс-старта в Эстерсунде

Доротея Вирер (Италия, 0+0+0+0) 31:58.5

Лу Жанмоно (Франция, 0+0+0+0)+6.3

Жюлия Симон (Франция, 0+0+0+1) +11.1

Марте Олсбю Ройзелланн (Норвегия, 0+0+0+1)+40.1

Каролин Коломбо (Франция, 1+0+1+0)+40.1

Добавим, что 12 марта в шведском Эстерсунде также пройдет мужской масс-старт. Гонка начнется в 17:00 по киевскому времени. Эта эстафета закроет программу восьмого этапа Кубка мира.

Напомним, 11 марта в Эстерсунде состоялась мужская эстафета, победу в которой одержала Норвегия. Украинцы заняли пятое место, что является лучшим выступлением в эстафетах в нынешнем сезоне.

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