Сборная Украины показала лучшую меткость стрельбы среди 22 команд, принявших участие в гонке.

В субботу, 11 марта, в шведском Эстерсунде завершилась мужская эстафета, проходящая в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону.

Победу в гонке одержала сборная Норвегии, за которую выступали Эндре Стремсхейм, Вебьерн Серум, Йоханнес Дале и Ветле Шоста Кристиансен. Норвежские биатлонисты использовали семь дополнительных патронов на восьми огневых рубежах.

Второе место заняли представители Франции, третьими к финишу пришли биатлонисты из Германии. Обе команды не избежали штрафного круга.

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Украину в эстафете представляли: Артем Тищенко, Артем Прима, Денис Насыко и Антон Дудченко. Сборная Украины заняла пятое место, что является лучшим выступлением в эстафетах в нынешнем сезоне.

На четверых украинцы использовали четыре запасных патрона, показав лучшую меткость стрельбы среди 22 команд, принявших участие в гонке.

Кубок мира по биатлону: результаты мужской эстафеты в Эстерсунде

1. Норвегия (0+7) 1:09:12.4

2. Франция (1+8) +22.5

3. Германия (1+10) +37.4

4. Швеция (0+10)+59.8

5. Украина (0+4) +1:17.2

6. Австрия (0+10) +1:34.2

Стоит отметить, что мужская сборная Норвегии по биатлону стала первой в истории национальной командой, выигравшей семь эстафет подряд в рамках Кубка мира. Норвежские биатлонисты выиграли все пять эстафет сезона-2022/2023, а также две заключительные эстафетные гонки сезона-2021/2022.

Добавим, что в женской эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде сборная Украины финишировала 9-й, повторив свой лучший результат сезона в этой дисциплине.

В воскресенье, 12 марта, программу предпоследнего этапа Кубка мира по биатлону-2022/23 закроют женский и мужской масс-старты. Они начнутся в 14:00 и 17:00 по киевскому времени соответственно.

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