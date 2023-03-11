В субботу, 11 марта, в шведском Эстерсунде завершилась мужская эстафета, проходящая в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону.
Победу в гонке одержала сборная Норвегии, за которую выступали Эндре Стремсхейм, Вебьерн Серум, Йоханнес Дале и Ветле Шоста Кристиансен. Норвежские биатлонисты использовали семь дополнительных патронов на восьми огневых рубежах.
Второе место заняли представители Франции, третьими к финишу пришли биатлонисты из Германии. Обе команды не избежали штрафного круга.
Украину в эстафете представляли: Артем Тищенко, Артем Прима, Денис Насыко и Антон Дудченко. Сборная Украины заняла пятое место, что является лучшим выступлением в эстафетах в нынешнем сезоне.
На четверых украинцы использовали четыре запасных патрона, показав лучшую меткость стрельбы среди 22 команд, принявших участие в гонке.
Кубок мира по биатлону: результаты мужской эстафеты в Эстерсунде
1. Норвегия (0+7) 1:09:12.4
2. Франция (1+8) +22.5
3. Германия (1+10) +37.4
4. Швеция (0+10)+59.8
5. Украина (0+4) +1:17.2
6. Австрия (0+10) +1:34.2
Стоит отметить, что мужская сборная Норвегии по биатлону стала первой в истории национальной командой, выигравшей семь эстафет подряд в рамках Кубка мира. Норвежские биатлонисты выиграли все пять эстафет сезона-2022/2023, а также две заключительные эстафетные гонки сезона-2021/2022.
Добавим, что в женской эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде сборная Украины финишировала 9-й, повторив свой лучший результат сезона в этой дисциплине.
В воскресенье, 12 марта, программу предпоследнего этапа Кубка мира по биатлону-2022/23 закроют женский и мужской масс-старты. Они начнутся в 14:00 и 17:00 по киевскому времени соответственно.