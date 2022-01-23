В рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце завершилась женская гонка в дисциплине масс-старт.
Честь Украины защищала Юлия Джима, которая допустила пять промахов и финишировала на 28-м месте.
Победу в гонке отпраздновала итальянка Доротея Вирер, которая впервые в сезоне выиграла на этапе Кубка мира.
Кубок мира в Антхольце. Результаты женского масс-старта
1. Доротея Вирер (Италия) – 35.58,7 (1-1-0-0)
2. Динара Алимбекова (Беларусь) – 3.7 (0-0-1-0)
3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 11.6 (1-0-0-0)
28. Юлия Джима (Украина) – 3.17.0 (1-1-1-2)
Также 23 января в Антхольце украинские биатлонисты достойно выступили в эстафете.
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Кубок мира по биатлону 2021-2022: результаты сезона
- В общем зачете у мужчин лидируют французы Кентен Фийон-Майе (636 очка) и Эмильен Жаклен (501). Топ-3 замыкает норвежец Тарье Бо (486).
- У женщин в тройку лидеров входят норвежка Марте Олсбю Ройселанд (651 очко), шведка Эльвира Еберг (563) и белоруска Динара Алимбекова (535).
- У Украины лучший результат в общем зачете у Дмитрия Пидручного (148 очков и 33-е место) и у Юлии Джимы (147 очков и 30-я позиция).