От Украины в гонке участвовала лишь одна спортсменка.

В рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце завершилась женская гонка в дисциплине масс-старт.

Честь Украины защищала Юлия Джима, которая допустила пять промахов и финишировала на 28-м месте.

Победу в гонке отпраздновала итальянка Доротея Вирер, которая впервые в сезоне выиграла на этапе Кубка мира.

Кубок мира в Антхольце. Результаты женского масс-старта

1. Доротея Вирер (Италия) – 35.58,7 (1-1-0-0)

2. Динара Алимбекова (Беларусь) – 3.7 (0-0-1-0)

3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 11.6 (1-0-0-0)

28. Юлия Джима (Украина) – 3.17.0 (1-1-1-2)

Также 23 января в Антхольце украинские биатлонисты достойно выступили в эстафете.

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