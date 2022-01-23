Украинская команда финишировала на шестом месте.

В итальянском Антхольце завершилась мужская эстафета в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону.

Сборную Украины в гонке представляли Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко. Наши ребята прибежали к финишу шестыми! Суммарно украинские биатлонисты использовали одиннадцать дополнительных патронов.

Цымбал начал гонку и передал эстафету на 7-й позиции. Пидручный свой этап завершил пятым, Дудченко передал эстафету на 7-м месте, а Прима финишировал шестым.

Кубок мира в Антхольце. Результаты мужской эстафеты

1. Норвегия - 1.12.14,7 (0+4)

2. Россия - 1.57,2 (1+12)

3. Германия - 2.04,4 (0+4)

4. Франция - 2.20,5 (0+7)

5. Канада - 2.31,5 (1+8)

6. Украина - 2.38,7 (0+11)

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