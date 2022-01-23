В итальянском Антхольце завершилась мужская эстафета в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону.
Сборную Украины в гонке представляли Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко. Наши ребята прибежали к финишу шестыми! Суммарно украинские биатлонисты использовали одиннадцать дополнительных патронов.
Цымбал начал гонку и передал эстафету на 7-й позиции. Пидручный свой этап завершил пятым, Дудченко передал эстафету на 7-м месте, а Прима финишировал шестым.
Кубок мира в Антхольце. Результаты мужской эстафеты
1. Норвегия - 1.12.14,7 (0+4)
2. Россия - 1.57,2 (1+12)
3. Германия - 2.04,4 (0+4)
4. Франция - 2.20,5 (0+7)
5. Канада - 2.31,5 (1+8)
6. Украина - 2.38,7 (0+11)
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- В общем зачете у мужчин лидируют французы Кентен Фийон-Майе (636 очка) и Эмильен Жаклен (501). Топ-3 замыкает норвежец Тарье Бо (486).
- У женщин в тройку лидеров входят норвежка Марте Олсбю Ройселанд (651 очко), шведка Эльвира Эберг (563) и белоруска Динара Алимбекова (535).
- У Украины лучший результат в общем зачете у Дмитрия Пидручного (148 очков и 33-е место) и у Юлии Джимы (147 очков и 30-я позиция).