В городе Эстерсунд (Швеция), который принимает первый этап Кубка мира по биатлону 2021/2022, состоялась мужская индивидуальная гонка.
На подиум попали в итоге два норвежца и француз.
От Украины на дистанцию 20 км вышли бежать - Денис Насыко, Андрей Доценко, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко.
Кубок мира в Эстерсунде. Результаты мужской индивидуальной гонки
1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) - 51.04,0 (0+0+0+0)
2. Тарье Бе (Норвегия) - 59,2 (0+1+0+1)
3. Симон Дестье (Франция) - 1.00,6 (0+1+0+1)
24. Антон Дудченко (Украина) - 3.32,4 (2+1+0+0)
28. Дмитрий Пидручный (Украина) - 3.44,0 (1+0+0+2)
41. Денис Насыко (Украина) - 4.37,2 (0+1+0+1)
52. Богдан Цымбал (Украина) - 5.10,0 (1+1+0+1)
76. Андрей Доценко (Украина) - 7.05,0 (0+1+0+2)
Кубок мира по биатлону 2021-2022: первый этап
- Первый этап Кубка мира по биатлону проходит в шведском Эстерсунде с 27 по 28 ноября: где и когда смотреть гонки.
- Сборную Украины на этом этапе у мужчин представляют Денис Насыко, Андрей Доценко, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко. Женскую сборную представляют Анастасия Меркушина, Валя и Вита Семеренко, Елена Билосюк, Юлия Джима, Ирина Петренко, а также Екатерина Бех.
- Женщины индивидуальной гонкой открыли новый сезон. Лучший результат для Украины добыла Валентина Семеренко - 17-е место.