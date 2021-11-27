Лучший результат украинцев в этой гонке - 24-е место.

В городе Эстерсунд (Швеция), который принимает первый этап Кубка мира по биатлону 2021/2022, состоялась мужская индивидуальная гонка.

На подиум попали в итоге два норвежца и француз.

От Украины на дистанцию 20 км вышли бежать - Денис Насыко, Андрей Доценко, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко.

Кубок мира в Эстерсунде. Результаты мужской индивидуальной гонки

1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) - 51.04,0 (0+0+0+0)

2. Тарье Бе (Норвегия) - 59,2 (0+1+0+1)

3. Симон Дестье (Франция) - 1.00,6 (0+1+0+1)

24. Антон Дудченко (Украина) - 3.32,4 (2+1+0+0)

28. Дмитрий Пидручный (Украина) - 3.44,0 (1+0+0+2)

41. Денис Насыко (Украина) - 4.37,2 (0+1+0+1)

52. Богдан Цымбал (Украина) - 5.10,0 (1+1+0+1)

76. Андрей Доценко (Украина) - 7.05,0 (0+1+0+2)

Кубок мира по биатлону 2021-2022: первый этап

Первый этап Кубка мира по биатлону проходит в шведском Эстерсунде с 27 по 28 ноября: где и когда смотреть гонки.

Сборную Украины на этом этапе у мужчин представляют Денис Насыко, Андрей Доценко, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко. Женскую сборную представляют Анастасия Меркушина, Валя и Вита Семеренко, Елена Билосюк, Юлия Джима, Ирина Петренко, а также Екатерина Бех.

Женщины индивидуальной гонкой открыли новый сезон. Лучший результат для Украины добыла Валентина Семеренко - 17-е место.

Автор: Артем Будрин