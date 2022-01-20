Первым в гонке финишировал российский биатлонист Антон Бабиков.

В четверг, 20 января, в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце завершилась мужская индивидуальная гонка.

Победу в гонке одержал российский биатлонист Антон Бабиков, не допустивший ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второй результат показал норвежец Тарьей Бе, промахнувшийся дважды. Третьим стал другой россиянин Карим Халили, который один раз не закрыл мишень.

Украинские биатлонисты не попали в зачетную зону. Лучшим среди подопечных Юрая Санитры стал Антон Дудченко, который не закрыл четыре мишени и занял 47 место. С точки зрения наборов очков в Кубок наций это худшая личная гонка сезона для сборной Украины.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия. Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км

1. Антон Бабиков (0+0+0+0) 49:46,8

2. Тарьей Бе (0+0+0+2) +9,7

3. Саид Каримулла Халили (0+0+1+0) +48,5

...

47. Антон Дудченко (1+0+3+0) +5:57,5

55. Артем Тищенко (0+2+0+1) +6:24,3

62. Богдан Цымбал (1+2+2+0) +7:05,8

64. Артем Прима (1+0+4+1) +7:08,8

91. Тарас Лесюк (2+2+2+1) +9:59,7

Для Халили это первое попадание на личный пьедестал почета Кубка мира. Тарьей Бе вдобавок к серебряной медали получил Малый хрустальный глобус индивидуальных гонок, поскольку смог опередить в зачете дисциплины своего соотечественника Стурлу Легрейда, замкнувшего топ-5.

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