Украинские биатлонисты выступили неудачно.

В немецком Рупольдинге на шестом этапе Кубка мира по биатлону завершилась мужская гонка преследования.

Победителем стал француз Кентен Фийон Майе. Второе место занял россиянин Александр Логинов, белорус Антон Смольский стал третьим.

Победитель преодолел дистанцию за 31 минуту 30,6 секунды и допустил два промаха. Логинов с одним промахом отстал от французского биатлониста на 8,8 секунды. Смольский с двумя промахами уступил Фийон Майе 13,1 секунды.

Украинские биатлонисты выступили неудачно. В зачетную зону забежал лишь Дмитрий Пидручный, стартовавший с седьмой позиции, однако и его выступление иначе как провалом не назовешь. Артем Прима, Богдан Цымбал и Антон Дудченко не забежали в топ-40.

Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг, Германия. Гонка преследования. Мужчины

1. Кантен Фийон Майе (1+0+0+1) 31:30,6

2. Александр Логинов (0+0+1+0) +8,8

3. Антон Смольский (1+1+0+0) +13,1

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40. Дмитрий Пидручный (2+2+0+2) +2:31,1

42. Артем Прима (2+0+0+2) +2:40,8

46. Богдан Цымбал (1+1+1+2) +3:08,1

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