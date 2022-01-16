В немецком Рупольдинге на шестом этапе Кубка мира по биатлону завершилась мужская гонка преследования.
Победителем стал француз Кентен Фийон Майе. Второе место занял россиянин Александр Логинов, белорус Антон Смольский стал третьим.
Победитель преодолел дистанцию за 31 минуту 30,6 секунды и допустил два промаха. Логинов с одним промахом отстал от французского биатлониста на 8,8 секунды. Смольский с двумя промахами уступил Фийон Майе 13,1 секунды.
Украинские биатлонисты выступили неудачно. В зачетную зону забежал лишь Дмитрий Пидручный, стартовавший с седьмой позиции, однако и его выступление иначе как провалом не назовешь. Артем Прима, Богдан Цымбал и Антон Дудченко не забежали в топ-40.
Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг, Германия. Гонка преследования. Мужчины
1. Кантен Фийон Майе (1+0+0+1) 31:30,6
2. Александр Логинов (0+0+1+0) +8,8
3. Антон Смольский (1+1+0+0) +13,1
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40. Дмитрий Пидручный (2+2+0+2) +2:31,1
42. Артем Прима (2+0+0+2) +2:40,8
46. Богдан Цымбал (1+1+1+2) +3:08,1
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Кубок мира по биатлону 2021-2022: результаты сезона
- В общем зачете у мужчин лидирует француз Кентен Фийон-Майе (581 очко), второй - швед Себастьян Самуэльссон (484). Топ-3 замыкает француз Эмильен Жаклен (470)
- У женщин в тройку лидеров входят норвежка Марте Олсбю Ройселанд (651 очков), шведка Эльвира Эберг (563) и белоруска Динара Алимбекова (499).
- У Украины лучший результат в общем зачете у Дмитрия Пидручного (148 очков и 31-е место) и у Юлии Джимы (147 очков и 30-я позиция).