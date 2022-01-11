Очередной этап Кубка мира будет принимать немецкий Рупольдинг.

С 12 по 16 января в немецком Рупольдинге состоится шестой этап Кубка мира по биатлону.

Расписание шестого этапа

12 января

15:30 - Спринт, 7,5 км, женщины

13 января

15:30 - Спринт, 10 км, мужчины

14 января

15:30 - Эстафета, 4х6 км, женщины

15 января

15:30 - Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

16 января

13:45 - Гонка преследования, 10 км, женщины

15:45 - Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

Трансляция гонки в прямом эфире будет доступна на "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальном сайте IBU и на сайте "Суспільне Спорт".

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