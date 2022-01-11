С 12 по 16 января в немецком Рупольдинге состоится шестой этап Кубка мира по биатлону.
Расписание шестого этапа
12 января
15:30 - Спринт, 7,5 км, женщины
13 января
15:30 - Спринт, 10 км, мужчины
14 января
15:30 - Эстафета, 4х6 км, женщины
15 января
15:30 - Эстафета, 4х7,5 км, мужчины
16 января
13:45 - Гонка преследования, 10 км, женщины
15:45 - Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
Трансляция гонки в прямом эфире будет доступна на "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальном сайте IBU и на сайте "Суспільне Спорт".
Кубок мира по биатлону 2021-2022: результаты сезона
- После пяти этапов в общем зачете у мужчин лидируют французы Кентен Фийон-Майе (461 очко) и Эмильен Жаклен (449). Топ-3 замыкает швед Себастьян Самуэльссон (425).
- У женщин в тройку лидеров входят норвежка Марте Олсбю Ройселанд (537 очков), шведка Эльвира Эберг (449) и белоруска Динара Алимбекова (418).
- У Украины лучший результат в общем зачете у Дмитрия Пидручного (111 очков и 32-е место) и у Юлии Джимы (126 очков и 30-я позиция).