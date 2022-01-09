Победителем гонки стал француз Кентен Фийон Майе.

В пятницу, 7 января, в немецком Оберхофе стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону. В первый день соревнований состоялись спринтерские гонки среди мужчин и женщин.

9 января в рамках пятого этапа Кубка мира состоялась мужская гонка преследования. Победителем стал француз Кентен Фийон Майе. Вторым финишировал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон, третьим – норвежец Тарьей Бе.

Кубок мира в Оберхофе. Результаты мужской гонки преследования

1. Кантен Фийон Майе (2+0+0+0) 36:48,3

2. Себастьян Самуэльссон (0+0+1+0) +9,9

3. Тарьей Бе (0+1+2+0) +15,6

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23. Богдан Цымбал (0+0+1+0) +2:11,0

26. Антон Дудченко (0+1+0+1) +2:25,5

38. Дмитрий Пидручный (2+0+3+1) +3:29,8

Большую часть гонки победитель спринта Александр Логинов лидировал с уверенным отрывом, однако три промаха на последней стрельбе не позволили ему не только удержать лидирующую позицию, но и вовсе зацепиться за медаль.

Фиаско россиянина подарило шанс соперникам, и лучше других этим сумел воспользоваться француз Кантен Фийон Майе, который собрался после двух промахов на первом рубеже и финишировал первым, доказав, что по праву носит красный биб. Второе место занял швед Себастьян Самуэльссон, а замкнул тройку призеров норвежец Тарьей Бе.

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Кубок мира по биатлону: пятый этап

Пятый этап КМ проходит с 7 по 9 января: где и когда смотреть гонки.

В общем зачете у мужчин лидирует француз Кантен Фийон Майе (461 очков), а у женщин норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн (477 очков).