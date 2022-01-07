Пятый этап Кубка мира начался.

7 января в немецком Оберхофе стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону.

В этот день состоялись спринтерские гонки среди мужчин и женщин.

Украину представляли Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк, Юлия Джима, Дарья Блашко, Валя Семеренко, Ольга Абрамова и Екатерина Бех.

В мужской гонке лучший результат среди украинцев продемонстрировал Цымбал.

Кубок мира в Оберхофе. Результаты мужского спринта

1. Александр Логинов (Россия) - 27:00,8 (0-1)

2. Эмильен Жаклен (Франция) - 6.5 (1-1)

3. Стурла Легрейд (Норвегия) - 15.1 (1-0)

19. Богдан Цымбал (Украина) - 1.04,8 (1-0)

26. Антон Дудченко (Украина) - 1.17,5 (0-1)

44. Дмитрий Пидручный (Украина) - 1.52,9 (3-1)

66. Артем Прима (Украина) - 2.42,0 (2-2)

76. Тарас Лесюк (Украина) - 3.04,8 (2-3)

В женской гонке среди украинок хорошо выступила Валя Семеренко, которая прибежала к финишу 13-й.

Кубок мира в Оберхофе. Результаты женского спринта

1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) - 23.30,1 (1-0)

2. Анна Сола (Беларусь) - 7,1 (2-0)

2. Жулия Симон (Франция) - 7,1 (0-1)

3. Динара Алимбекова (Беларусь) - 22,6 (0-2)

13. Валентина Семеренко (Украина) - 46,5 (0-0)

21. Юлия Джима (Украина) - 1.13,6 (2-1)

30. Дарья Блашко (Украина) - 1.23, 0 (0-0)

81. Екатерина Бех (Украина) - 3.33,7 (1-3)

83. Ольга Абрамова (Украина) - 3.41,8 (1-3)

Кубок мира по биатлону: пятый этап