Французы заняли все призовые места.

Во второй день третьего этапа Кубка мира по биатлону состоялась мужская гонка преследования.

От Украины в гонке принимали участие Артем Тищенко, Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко. Лучший результат показал Пидручный - 16-е место.

На пьедестале оказались лишь французы.

Кубок мира в Хохфильцене. Результаты мужской гонки преследования

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) - 33.52,0 (1-0-0-0)

2. Эмильен Жаклен (Франция) - 32.1 (0-0-1-0)

3. Симон Дестье (Франция) - 38.2 (0-0-0-1)

16. Дмитрий Пидручный (Украина) - 55.4 (0-0-1-1)

30. Антон Дудченко (Украина) - 1.58,2 (1-0-1-0)

45. Артем Тищенко (Украина) - 3.18.0 (0-0-1-1)

Кубок мира по биатлону: третий этап

Третий этап КМ проходит с 10 по 12 декабря: где и когда смотреть гонки.

В мужском спринте два украинца попали в топ-20. В женском спринте одна украинка попала в топ-20.

От Украины у мужчин на этом этапе выступают Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Артем Тищенко. У женщин - Дарья Блашко, Елена Билосюк, Юлия Джима, Ирина Петренко и Ольга Абрамова.

Автор: Артем Будрин