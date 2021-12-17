Украинские биатлонисты гонку провалили.

17 декабря в Анси в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону прошла мужская спринтерская гонка.

Украину в гонке представляли Артем Тищенко, Руслан Ткаленко и Тарас Лесюк. Все они не смогли попасть в очковую зону. Ткаленко и вовсе финишировал предпоследним.

Отметим, что основной состав мужской сборной Украины пропускает этот этап Кубка мира.

Победу в спринте отпраздновал норвежец Йоханнес Бе.

Кубок мира в Анси. Результаты мужского спринта

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 23:30,3 (0+0)

2. Эдуард Латыпов (Россия) +7,2 (0+0)

3. Филип Андерсен (Норвегия) +18,2 (0+0)...

46. Тарас Лесюк (Украина) +1:58,2 (0+0)

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55. Артем Тищенко (Украина) +2:11,1 (0+0)

108. Руслан Ткаленко (Украина) +4:12,1 (1+2)

Кубок мира по биатлону: четвертый этап

Четвертый этап КМ проходит с 16 по 19 декабря: где и когда смотреть гонки.

В женском спринте лучшей среди украинок стала Елена Билосюк: результаты гонки.

Автор: Антон Дударь