17 декабря в Анси в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону прошла мужская спринтерская гонка.
Украину в гонке представляли Артем Тищенко, Руслан Ткаленко и Тарас Лесюк. Все они не смогли попасть в очковую зону. Ткаленко и вовсе финишировал предпоследним.
Отметим, что основной состав мужской сборной Украины пропускает этот этап Кубка мира.
Победу в спринте отпраздновал норвежец Йоханнес Бе.
Кубок мира в Анси. Результаты мужского спринта
1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 23:30,3 (0+0)
2. Эдуард Латыпов (Россия) +7,2 (0+0)
3. Филип Андерсен (Норвегия) +18,2 (0+0)...
46. Тарас Лесюк (Украина) +1:58,2 (0+0)
Читайте такжеКубок мира по биатлону: результаты мужской эстафеты и женской гонки преследования в Хохфильцене
55. Артем Тищенко (Украина) +2:11,1 (0+0)
108. Руслан Ткаленко (Украина) +4:12,1 (1+2)
Кубок мира по биатлону: четвертый этап
- Четвертый этап КМ проходит с 16 по 19 декабря: где и когда смотреть гонки.
В женском спринте лучшей среди украинок стала Елена Билосюк: результаты гонки.