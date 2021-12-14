Кубок мира по биатлону: где и когда смотреть гонки четвертого этапа

На этот раз соревнования будет принимать французский Анси.

С 16 по 19 декабря во французском Анси состоится четвертый этап Кубка мира по биатлону. Расписание четвертого этапа 16 декабря 15:15. Спринт, 7,5 км, женщины 17 декабря 15:15. Спринт, 10 км, мужчины 18 декабря 14:00. Гонка преследования, 10 км, женщины 16:00. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины 19 декабря 13:45. Масс-старт, 12,5 км, женщины 15:45. Масс-старт, 15 км, мужчины Трансляция гонки в прямом эфире будет доступна на "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальном сайте IBU и сайте "Суспільне Спорт". Читайте такжеКубок мира по биатлону: результаты мужской эстафеты и женской гонки преследования в Хохфильцене Кубок мира по биатлону 2021-2022: результаты сезона После трех этапов в общем зачете у мужчин лидируют швед Себастьян Самуэльссон (250 очков), француз Эмильен Жаклен (243) и норвежец Ветле Шостад Кристиансен (225).

У женщин в тройку лидеров входят норвежка Марте Олсбю Ройселанд (276 очков), а также представительницы Беларуси Анна Сола (238) и Динара Алимбекова (237).

У Украины лучший результат в общем зачете у Дмитрия Пидручного (108 очков и 20-е место) и Юлии Джимы (94 очка и 20-я позиция). Автор: Артем Будрин

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