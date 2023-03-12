Украину в гонке с массовым стартом на этапе в Эстерсунде представил Антон Дудченко.

В воскресенье, 12 марта, в шведском Эстерсунде в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону состоялся мужской масс-старт.

Победу в гонке одержал олимпийский чемпион 2022 года и трехкратный чемпион мира в эстафетах Ветле Шоста Кристиансен. Норвежский биатлонист не допустил промахов на четырех огневых рубежах и прошел дистанцию за 35.17,0.

Второе место занял еще один представитель Норвегии Йоханнес Дале, уступивший лидеру 9,1 секунды. Третье место занял французский биатлонист Эрик Перро.

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Украину в гонке с массовым стартом на этапе Кубка мира в Эстерсунде представил Антон Дудченко. Украинец совершил один промах и пришел к финишу 16-м.

Кубок мира по биатлону: результаты мужского масс-старта в Эстерсунде

1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 0+0+0+0) 35:17.0

2. Йоханнес Дале (Норвегия, 0+0+0+1) +9.1

3. Эрик Перро (Франция, 0+1+0+0)+12.3

4. Михал Крчмар (Чехия, 0+0+0+1) +16.2

5. Себастьян Шталдер (Швейцария, 1+0+0+0)+17.7

...

16. Антон Дудченко (Украина, 0+0+1+0) +1:15.4

Добавим, что в воскресенье, 12 марта, в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде состоялся также женский масс-старт. Победу в гонке одержала итальянская биатлонистка Доротея Вирер.

Последний этап Кубка мира по биатлону пройдет в норвежском Холменколлене с 16 по 19 марта.

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