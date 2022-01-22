В субботу, 22 января, в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце завершилась мужская гонка с общего старта на 15 км с четырьмя огневыми рубежами.
Первую гонку этого вида в 2022 году выиграл немец Бенедикт Долль, зашедший только на один штрафной круг. Вторым с тремя промахами стал норвежец Йоханнес Бе. Бронзовую медаль завоевал другой норвежец Стурла Холм Легрейд, допустивший также три промаха.
Украинцы не принимали участие в гонке, поскольку не выполнили условия квалификации.
Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия. Мужчины. Масс-старт, 15 км
1. Бенедикт Долль (Германия) – 37.14,9 (1 промах)
2. Йоханнес Бе (Германия) – отставание 31,3 (3)
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +1.28,8 (3)
4. Антонен Гигонна (Франция) +1.34,7 (2)
5. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) +1.35,2 (3)
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- В общем зачете у мужчин лидируют французы Кентен Фийон-Майе (636 очка) и Эмильен Жаклен (501). Топ-3 замыкает норвежец Тарьей Бе (486).
- У женщин в тройку лидеров входят норвежка Марте Олсбю Ройселанд (651 очков), шведка Эльвира Эберг (563) и белоруска Динара Алимбекова (535).
- У Украины лучший результат в общем зачете у Дмитрия Пидручного (148 очков и 33-е место) и у Юлии Джимы (147 очков и 30-я позиция).