Победителем гонки стал представитель Германии Бенедикт Долль.

В субботу, 22 января, в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце завершилась мужская гонка с общего старта на 15 км с четырьмя огневыми рубежами.

Первую гонку этого вида в 2022 году выиграл немец Бенедикт Долль, зашедший только на один штрафной круг. Вторым с тремя промахами стал норвежец Йоханнес Бе. Бронзовую медаль завоевал другой норвежец Стурла Холм Легрейд, допустивший также три промаха.

Украинцы не принимали участие в гонке, поскольку не выполнили условия квалификации.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия. Мужчины. Масс-старт, 15 км

1. Бенедикт Долль (Германия) – 37.14,9 (1 промах)

2. Йоханнес Бе (Германия) – отставание 31,3 (3)

3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +1.28,8 (3)

4. Антонен Гигонна (Франция) +1.34,7 (2)

5. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) +1.35,2 (3)

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