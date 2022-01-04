С 6 по 9 января в немецком Оберхофе состоится пятый этап Кубка мира по биатлону.
В программу пятого этапа Кубка мира вошли три дисциплины: спринты, одиночная и классическая смешанные эстафеты, а также гонки преследования.
Расписание пятого этапа
7 января
11:30. Спринт, мужчины
15:15. Спринт, женщины
8 января
13:15. Смешанная эстафета
15:45. Одиночная смешанная эстафета
9 января
13:30. Гонка преследования, мужчины
15:45. Гонка преследования, женщины
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Состав женской сборной: Юлия Джима, Дарья Блашко, Валя Семеренко, Ольга Абрамова и Екатерина Бех.
Состав мужской сборной: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цымбал, Артем Тищенко, Тарас Лесюк.
Трансляция гонки в прямом эфире будет доступна на "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальном сайте IBU и сайте "Суспільне Спорт".
Кубок мира по биатлону 2021-2022: результаты сезона
- После четырех этапов в общем зачете у мужчин лидируют французы Эмильен Жаклен (371 очко) и Кантен Фийон Майе (369), и норвежец Ветле Шостад Кристиансен (347).
- У женщин в тройку лидеров входят норвежка Марте Олсбю Ройселанд (417 очков), представительница Швеции Эльвира Эберг (387) и Динара Алимбекова из Беларуси (327).
- У Украины лучший результат в общем зачете у Дмитрия Пидручного (108 очков и 29-е место) и Елены Пидгрушной (103 очка и 29-я позиция).