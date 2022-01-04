На этот раз соревнования будет принимать немецкий Оберхоф.

С 6 по 9 января в немецком Оберхофе состоится пятый этап Кубка мира по биатлону.

В программу пятого этапа Кубка мира вошли три дисциплины: спринты, одиночная и классическая смешанные эстафеты, а также гонки преследования.

Расписание пятого этапа

7 января

11:30. Спринт, мужчины

15:15. Спринт, женщины

8 января

13:15. Смешанная эстафета

15:45. Одиночная смешанная эстафета

9 января

13:30. Гонка преследования, мужчины

15:45. Гонка преследования, женщины

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Состав женской сборной: Юлия Джима, Дарья Блашко, Валя Семеренко, Ольга Абрамова и Екатерина Бех.

Состав мужской сборной: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цымбал, Артем Тищенко, Тарас Лесюк.

Трансляция гонки в прямом эфире будет доступна на "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальном сайте IBU и сайте "Суспільне Спорт".

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