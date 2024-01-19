Лучшей среди украинок стала Анастасия Меркушина, финишировавшая 13-й.

В пятницу, 19 января, в рамках 6-го этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце состоялась женская индивидуальная гонка.

Победу в гонке одержала швейцарская биатлонистка Лена Хекки-Гросс, которая не допустила ни одной ошибки на огневых рубежах. Второй финишировала представительница Франции Жулия Симон, допустившая два промаха и уступившая лидеру 20,2 секунды. Третьей стала еще одна француженка Лу Жанмонно.

Украину в гонке представляли: Ирина Петренко, Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Анастасия Меркушина и Анна Кривонос.

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Лучший результат среди украинок показала Анастасия Меркушина, финишировшая на 13-й позиции.

Кубок мира по биатлону. Антхольц. Индивидуальная гонка. Женщины

1. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) - 36.49,0 (0+0+0+0)

2. Жулия Симон (Франция) - 20,2 (0+1+0+1)

3. Лу Жанмонно (Франция) - 31,4 (0+0+1+0)

4. Ванесса Фойгт (Германия) - 37,2 (0+0+0+0)

5. Юни Арнеклейв (Норвегия) - 41,1 (0+0+0+1)

6. Каролине Кноттен (Норвегия) - 52,2 (0+0+0+1)

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13. Анастасия Меркушина (Украина) - 2.00,0 (0+0+0+1)

17. Юлия Джима (Украина) - 2.24,3 (0+0+1+1)

18. Ирина Петренко (Украина) - 2.36,9 (1+0+0+1)

32. Кристина Дмитренко (Украина) - 3.36,5 (0+1+0+2)

75. Анна Кривонос (Украина) - 7.06,9 (3+2+0+1)

Напомним, 18 января в рамках 6-го этапа Кубка мира в Антхольце состоялась мужская индивидуальная гонка, победителем которой стал норвежец Йоханнес Бе.

В личном зачете Кубка мира по биатлону-2023/24 у мужчин лидирует норвежский биатлонист Йоханнес Бе, у женщин - представительница Норвегии Ингрид Ланнмарк Тандреволд. В общем командном зачете у мужчин лидирует сборная Норвегии, у женщин - Франция.

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