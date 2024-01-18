Лучший результат среди украинских биатлонистов показал Артем Прима.

В четверг, 18 января, в итальянском Антхольце прошла мужская индивидуальная гонка в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону.

Победу в гонке одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бе, который по ходу гонки не допустил ни одной ошибки на огневых рубежах. Второе место занял Тарьей Бе. Третьим финишировал немец Йоханнес Кюн.

Украину в гонке представляли: Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Денис Насыко, Артем Прима и Дмитрий Грущак.

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Лучшим среди украинцев стал Артем Прима, который завершил гонку 9-м.

Кубок мира по биатлону. Антхольц. Индивидуальная гонка. Мужчины

1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 37.28,0 (0+0+0+0)

2. Тарьей Бе (Норвегия) - 1.36,1 (0+1+0+1)

3. Йоханнес Кюн (Германия) - 1.44,0 (0+0+0+2)

4. Йоханнес Дале (Норвегия) - 1.47,3 (0+2+0+1)

5. Мартин Понсилуома (Швеция) - 1.58,6 (1+0+1+1)

6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) - 2.16,4 (1+1+0+0)

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9. Артем Прима (Украина) - 2.38,8 (0+0+1+0)

57. Артем Тищенко (Украина) - 5.56,6 (0+1+0+3)

77. Денис Насыко (Украина) - 7.25,9 (3+1+1+1)

80. Тарас Лесюк (Украина) - 7.31,8 (0+2+2+2)

81. Дмитрий Грущак (Украина) - 7.51,3 (0+2+2+1)

В личном зачете Кубка мира по биатлону-2023/24 у мужчин лидирует норвежский биатлонист Йоханнес Бе, у женщин - представительница Норвегии Ингрид Ланнмарк Тандреволд. В общем командном зачете у мужчин лидирует сборная Норвегии, у женщин - Франция.

На 19 января в Антхолье запланирована женская индивидуальная гонка.

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