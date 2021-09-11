Животное чудом успело проскочить перед автомобилем.

Во время квалификации Гран-при Италии в Формуле-1 на трассу выбежал кролик.

Видео было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте Формулы-1.

Животное едва не попало под колеса болида "Уильямс", который пилотировал канадец Николас Латифи. Автогонщик успел немного вывернуть руль, а кролик - отпрыгнуть и покинуть трассу в последний момент, благодаря чему остался цел и невредим.

"Я только что наткнулся на кролика, который бежал через трек", - сообщил Латифи своей команде по радиопереговорам.

Отметим, что квалификацию в Монце выиграл пилот "Мерседеса" Валттери Боттас. В первой тройке в гонке также стартуют Льюис Хэмилтон ("Мерседес") и Макс Ферстаппен ("Ред Булл").

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Гонка Гран-при Италии пройдет 12 сентября.

Формула-1: результаты сезона

После 13 этапов в личном зачете у Макса Ферстаппена - 224 очка, у Льюиса Хэмилтона - 221. Третьим идет Валттери Боттас - 123 очка.

В Кубке Конструкторов у "Мерседеса" - 344 балла, у "Ред Булл" - 332, у "Феррари" - 181.

Автор: Антон Дударь