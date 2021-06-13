Новак Джокович одолел Стефаноса Циципаса в финале Открытого чемпионата Франции.

На "Ролан Гаррос-2021" состоялся мужской финал, в котором встречались серб Новак Джокович (№1 ATP) и грек Стефанос Циципас (№5 ATP).

Триумфатором турнира стал Джокович.

Матч продолжался 4 часа 12 минут. Сербский теннисист одержал победу в пяти сетах - 6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Это был сумасшедший камбэк от Новака, поскольку первые два сета он проиграл. К слову, в полуфинале Джокович также уступил в первом сете Рафаэлю Надалю, но смог переломить ход игры и выиграть в итоге со счетом 3:1.

Джокович во второй раз в карьере выиграл Ролан Гаррос - до этого он торжествовал в 2016 году. Это стала 19-я победа на турнирах серии Большого шлема для Джоковича. У Рафаэля Надаля и Роджера Федерера по 20. Уже на Уимблдоне серб, который будет главным фаворитом, сможет сравниться по этому показателю с главными конкурентами.

Напомним, что в женском разряде победу на Ролан Гаррос-2021 добыла Барбара Крейчикова.

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Автор: Артем Будрин