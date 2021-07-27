Михаил Романчук установил рекорд, а Элина Свитолина совершила очередной камбэк.

На Олимпиаде в Токио завершился еще один соревновательный день. По его итогам сборная Украины завоевала одну бронзовую медаль - постарались Елена Костевич и Олег Омельчук.

Итоги выступлений украинских спортсменов 27 июля

Теннис

Элина Свитолина продолжает шагать к награде. На этот раз 26-летняя одесситка обыграла представительницу Греции. Отметим, что это уже второй матч подряд Свитолина побеждает в волевом стиле. Греческая теннисистка считалась фаворитом до начала игры, но украинка смогла ее одолеть. В 1/4 финала Элину ждет итальянка Камила Джорджи (№61 WTA).

Бокс

Анна Лысенко единогласным решением судей победила соперницу из Марокко. Теперь на стадии четвертьфинала наша боксерша померится силами с турецкой спортсменкой. Бой состоится 30 июля.

Пулевая стрельба

В смешанной команде Олег Омельчук и Елена Костевич в дуэте защищали честь Украины. Они в матче за бронзовую медаль победили соперников из Сербии. Стрельба была из пневматического пистолета (дистанция 10 м).

Бадминтон

Артем Почтарев проиграл и второй поединок в рамках отборочной группы. Артем капитулировал в игре с французом Брисом Леверде. Для Почтарева эта Олимпиада завершилась.

Брис Леверде (Франция) - Артем Почтарев (Украина) - 2:0 (21:10, 21:8)

Стрельба из лука

В 1/32 финала Лидия Сиченикова уступила немке Мишель Кроппен. 28-летняя украинка проиграла с разгромом - 0:6. Для Лидии Игры в Токио завершились.

Гребля на байдарках. К-1 слалом

Виктория Ус квалифицировалась в финал слалома на байдарке, где продемонстрировала итоговый 8-й результат среди десяти спортсменок. Украинка имеет шанс реабилитироваться, ведь продолжит выступления в слаломе на каноэ. Заплыв состоится 28 июля.

Велоспорт, маунтинбайк

Яна Беломоина финишировала на восьмой строчке. Для украинки это лучший результат в карьере. На Олимпиаде в Лондоне она была 13-й, в Рио показала 9-й результат.

Также восьмое место на Олимпийских играх является лучшим результатом в истории украинского маунтинбайка.

Плавание

Состоялись заплывы в мужской квалификации на дистанции 100 метров вольным стилем. Сергей Шевцов не смог попасть в полуфинал соревнований. Украинец пришел к финишу последним среди восьми участников соревнований. Его результат - 49, 55 секунд.

А вот прекрасный показатель покорился Михаилу Романчуку. В квалификации 800-метровки вольным стилем 24-летний уроженец Ровно установил новый рекорд Украины. Романчук выиграл свой заплыв и показал время 7.41,28. Этот результат является лучшим в квалификации - Роман прошел в финал. В одном заплыве с ним участвовал также 29-летний украинец Сергей Фролов. Он занял четвертое место и также квалифицировался в финал с результатом 7:47.67.

Читайте также"Всегда будет в истории": Белодед вернулась в Украину после Олимпиады (видео)

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертое место в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

Автор: Артем Будрин