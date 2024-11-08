По словам пострадавшей, такой инцидент случился 6 лет назад.

Известный ирландский боец и чемпион Конор МакГрегор обвиняется в изнасиловании девушки. Также в этом преступлении обвинили и его друга, пишет The Guardian.

Суд по этому делу начался 5 ноября по обвинению в изнасиловании, которое произошло 6 лет назад. На спортсмена и его товарища заявила 35-летняя парикмахерша Никита Хэнд. По словам девушки, Макгрегор и Джеймс Лоуренс совершили над ней сексуальное насилие.

Она рассказала, что такое событие произошло после вечеринки в одном из пентхаусов Дублина, где мужчины дважды изнасиловали ее. Кроме того, Хэнд отметила, что они употребляли наркотики.

Видео дня

По информации суда, инцидент произошел 8 декабря 2018 года во время рождественской вечеринки. Никита была знакома с Макгрегором с детства, поэтому иногда они поддерживали общение в соцсетях. После вечеринки она сама позвонила спортсмену, чтобы продолжить празднование. Женщина приехала к нему в отель вместе со своей подругой.

Никита отметила, что Конор три раза ударил ее кулаком в лицо и держал "удушающей хваткой", в результате чего на ее теле появились синяки и царапины.

На следующий день девушка обратилась к врачу.

"Я больше не оказывала сопротивления ему. Я думала, он убьет меня", - сказала она.

В то же время Конор и его друг отрицают все обвинения и отмечают, что все было по обоюдному согласию. По их словам, Никита просто хочет получить от них деньги. В частности слушания будут продолжаться в течение двух недель, чтобы подтвердить или опровергнуть обвинения.

По информации Sky News, Никита отрицает, что записи с камер видеонаблюдения в тот день, "полностью противоречат" ее показаниям.

В частности, на видео, которое показали суду, видно, как МакГрегор садится в лифт вместе с женщиной и своим другом, а также с подругой Никиты Хэнд. На видео можно увидеть, как Никита приближается к МакГрегору, обнимая его и как отмечают адвокаты бойца, целует его в руку.

"Я очень пьяна, я спотыкаюсь. Это не мой характер. Я очень уязвима и не хочу смотреть на это снова ... Кадры с камер видеонаблюдения не забирают того, что произошло со мной в той комнате с Конором. Я знаю, что со мной случилось. Меня жестоко изнасиловали и избили", - сказала женщина и добавила, что ей было "очень тревожно" смотреть эти кадры.

В свою очередь женщина рассказала адвокату МакГрегора Реми Фареллу о том, что попросила своих друзей удалить текстовые сообщения, которые были отправлены в ту ночь. По ее словам, она сделала это, ведь "боялась за свою жизнь".

Обвинения известных людей в преступлениях - последние новости

Как писал УНИАН, французский форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе получил подозрение в вероятном изнасиловании в отеле Стокгольма. В частности женщина обратилась за помощью и назвала звезду французского футбола преступником, сейчас следственные действия продолжаются.

Также сообщалось, что против американского рэпера P. Diddy, которого подозревают в сексуальном насилии и торговле людьми, выдвинули шесть новых обвинений. Отмечается, что самой молодой жертве рэпера было всего 16 лет.

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