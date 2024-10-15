Килиан Мбаппе на прошлой неделе совершил короткий визит в Швецию.

Французскому форварду мадридского "Реала" Килиану Мбаппе сообщено о подозрении в вероятном изнасиловании в отеле Стокгольма. Об этом информирует TV4.

Отмечается, что 25-летнему футболисту сообщили о подозрении в изнасиловании в отеле в центре Стокгольма. Женщина обратилась за помощью и назвала звезду французского футбола преступником. Сейчас проводятся следственные действия.

"Игрок "Реала" Килиан Мбаппе на прошлой неделе совершил короткий визит в Швецию. После двух дней в Стокгольме он покинул страну в пятницу днем на частном самолете. ... После визита, который включал, среди прочего, посещение ночного клуба и ресторанов, француз сейчас находится под следствием по подозрению в изнасиловании", - говорится в сообщении.

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Как сообщили правоохранители, в субботу женщина обратилась за помощью в больницу для жертв изнасилования и сообщила, что подверглась сексуальному насилию со стороны Килиана Мбаппе. Определенным местом преступления является отель Bank Hotel в центре Стокгольма, где жил звезда футбола. При этом прокурор Марина Чиракова, которая ведет досудебное расследование, подтверждает, что в полицию поступило заявление о подозрении в изнасиловании, но об этом деле молчит:

"Единственное, что я могу сказать - это инцидент, преступление, которое квалифицируется как изнасилование и которое было совершено 10 октября в центре Стокгольма, в отеле. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, причастно ли к этому определенное названное лицо".

Сам футболист назвал информацию о подозрении "фейковыми новостями".

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