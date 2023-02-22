В МОК отметили, что организация продолжит поддерживать украинских спортсменов.

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал заявление по случаю годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

В опубликованном документе отмечается, что спортсменов РФ и Беларуси дисквалифицировали из-за развязанной войны в Украине.

Кроме того, в организации подтвердили, что продолжат оказывать помощь украинским спортсменам, которые пострадали от войны.

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"МОК самым строгим образом осудил бессмысленную войну в день вторжения. Поскольку боевым действиям не видно конца после года кровопролития, МОК вновь осуждает войну в Украине, которая является грубым нарушением Олимпийского перемирия и Олимпийской хартии, которое действовало в то время.

По этой причине МОК ввел беспрецедентные санкции против российских и беларуских государств и правительств, ответственных за эту войну: никаких международных спортивных мероприятий в России и Беларуси; отсутствие флага, гимна или других национальных символов; и никаких правительственных или государственных чиновников, аккредитованных на любые международные спортивные мероприятия. Эти санкции были введены в действие в феврале 2022 года, а затем дополнительно усилены и подтверждены недавним Олимпийским саммитом 9 декабря 2022 года. Они остаются непоколебимыми.

Сейчас, когда война бушует уже больше года, все Олимпийское движение твердо намерено помогать украинским спортсменам всеми возможными способами, ведь мы все хотим видеть сильную команду Национального олимпийского комитета Украины на Олимпийских играх в Париже в 2024 году и Зимних Олимпийских играх в Милане в Кортине в 2026 году", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что МОК готов рассмотреть возможность допуска атлетов из РФ и Беларуси к международным соревнованиям. При этом все желающие будут обязаны выступать в нейтральном статусе. Также спортсмены не должны поддерживать войну РФ против Украины и пройти обязательную проверку на допинг.

В МОК считают, что полный запрет на выступление российских и беларуских спортсменов является дискриминацией и противоречит Олимпийской хартии. Организаторы Олимпиады-2024 в Париже заявили, что будут придерживаться решения МОК допустить россиян и беларусов к соревнованиям под нейтральным флагом.

Отмечается, что окончательное решение касательно участия российских и беларуских спортсменов в Олимпийских играх-2024 еще не принято.

Напомним, Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Беларуси.

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