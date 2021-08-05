Анжелика Терлюга завоевала серебряную медаль.

Состоялась церемония награждения призерок в соревнованиях по каратэ.

В этой дисциплине серебро Украине принесла Анжелика Терлюга. В финале она проиграла болгарской спортсменке Ивет Горановой.

"Я не думала, что буду выступать на соревнованиях, но в 2016 году, когда я узнала, что карате станет олимпийским видом спорта... Я в этом году потеряла своего отца. Я мечтала об этой медали, правда мечтала о награде другого цвета, но я сегодня сделала все, что смогла", - сказала Терлюга.

"Простите, что не золото. Но для меня это белое золото. Я отдала всю себя за эти 5 лет. Сегодня я боролась со своими близкими в сердце, со своими мечтами. Думаю, что сегодняшний день останется в моей памяти навсегда", - добавила Анжелика.

Стоит отметить, что каратэ в Токио-2020 впервые в истории включено в программу Олимпийских игр. На следующей Олимпиаде этот вид спорта не будет представлен. Итак, Терлюга уже вписала свое имя в историю.

Анжелика Терлюга: что известно о спортсменке

29-летняя Терлюга - заслуженный мастер спорта Украины по каратэ.

Терлюга - трехкратная чемпионка Европы в личном кумите (2017, 2018 и 2019). Также в ее активе серебро и две бронзы ЧЕ и серебро на Европейских играх.

Терлюга первой в истории украинского каратэ завоевала олимпийскую лицензию.

Перед Олимпиадой Украинка занимала первое место в мировом рейтинге в весе до 55 кг.

Автор: Артем Будрин