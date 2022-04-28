Спортсмен не хочет, чтобы его ассоциировали с военным преступником.

Известный латвийский саночник Кристенс Путинс решил сменить свою фамилию из-за полномасштабной войны, которую РФ развязала на территории Украины.

Спортсмен объяснил свое решение тем, что не хочет, чтобы кто-то ассоциировал его самого или его детей с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным. Кристенс считает вторжение России в Украину - серьезным преступлением.

"Осталось согласовать формальности. Моя позиция связана с тем, что я не хочу, чтобы меня или моих детей ассоциировали с военным преступником в будущем. Сейчас идет оккупация. Россия вторглась в Украину, и это серьезное преступление, которое я не поддерживаю. Недопустимо, чтобы война могла начаться сейчас в Европе.

Когда я достиг того уровня, что журналисты обо мне писали, они, видимо, не верили, что Путинс настоящая моя фамилия. Тогда я прошел через опыт недоразумений по моей фамилии - писали Путнис, Путнс. Россияне, конечно, относились ко мне с уважением, а вот украинцы были осторожны", - приводит слова Кристенса delfi.lv.

Добавим, что Кристенс Путинс на своей странице в Facebook подписан теперь как Кристенс Роде.

Латвийский спортсмен завершил карьеру в 2021 году. В январе 2020 года он в паре с Имантсом Марцинкевичем выиграл домашний этап Кубка мира в спринте, это последнее крупное достижение Кристенса.

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