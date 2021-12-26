У спортсмена осталась девятилетняя дочь.

Известный американский профессиональный боец смешанного стиля (MMA) Джесси Хенри был убит взрывом на основной работе - спортсмен работал пожарным.

Об этом сообщает MMA Junkie.

28-летний Хенри занимался шиной пожарной машины. Внезапно покрышка взорвалась. Джесси был срочно доставлен в госпиталь, где позже скончался от полученных травм. По словам очевидцев во время взрыва боец-пожарный получил сильную травму головы, которая оказалась несовместимой с жизнью.

Как утверждают родственники Хенри, боец погиб из-за того, что при взрыве об его голову ударился датчик давления в шине. У спортсмена осталась девятилетняя дочь.

"Джесси был блестящим пожарным и недавно пошел учиться на фельдшера, чтобы повысить свою квалификацию", - сказал Грей Янг, начальник учебной подготовки пожарной станции, где работал Генри.

Коллеги погибшего устроили ему торжественную прощальную церемонию.

.@SFD_FIRE_EMS pays respects to South Bossier Fire Dist. #2 firefighter Jessie Henry, who died Saturday from injuries suffered when a tire on a fire truck exploded while he was working on it. His body is headed to Little Rock for autopsy. pic.twitter.com/2L0QQ1wDPE — Darran Todd (@DarranToddTV) December 20, 2021

Хенри — бывший военный. Помимо участия в поединках по правилам MMA, он служил в пожарном отделении.

Генри проработал пожарным четыре года.

В ноябре он дебютировал в профессиональных MMA, проведя бой в луизианском промоушене American Kombat Alliance (AKA). На его счету две победы при двух поражениях в профессионалах.

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