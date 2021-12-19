Деррик Льюис установил рекорд промоушена по количеству нокаутов.

Американец Деррик Льюис нокаутировал своего соотечественника Криса Докоса в главном поединке турнира UFC Fight Night 199 в Лас-Вегасе.

Бой двух бойцов тяжелого веса завершился уже в первом раунде. Льюис серией мощных ударов нокаутировал соперника.

Благодаря этому нокауту Льюис установил рекорд UFC по количеству досрочных побед. Теперь у него их 13.

Любопытно, что Льюис в студенческие годы был приговорен к пяти годам лишения свободы после того, как нарушил испытательный срок за совершенное преступление (нападение с отягчающими обстоятельствами). Он отсидел в тюрьме около трех с половиной лет. В то же время Докос - бывший офицер полиции.

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После этого боя на счету 36-летнего Льюиса 26 побед (13 нокаутом) и восемь поражений. У 32-летнего Докоса - 12 побед (11 нокаутом) при четырех поражениях.

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Автор: Антон Дударь