Ольга Саладуха оценила выступление сборной Украины на первенстве мира в американском Юджине.

Бывшая украинская легкоатлетка, а ныне народная депутатка Ольга Саладуха оценила выступление сборной Украины на ЧМ в американском Юджине.

Цитирует Ольгу UA Первый.

"Некоторые спортсмены подходили к нам, и говорили: "Вы утомили. Отдайте свои земли, потому что из-за вашей войны у нас растут цены". Было такое ощущение, что мы в чем-то виноваты, что война в нашей стране.

Хочу поздравить наших медалистов, наших победителей.

Ирину Геращенко с ярким результатом в 2 метра - это действительно мощное выступление на уровне чемпионата мира. Мы все гордимся девочками и мальчиками, которые выступают. Желаем им успехов и держим за них кулачки.

За Марину (Бех-Романчук) действительно очень обидно, потому что был небольшой заступ, а она могла завоевать... Ну, золото, мы понимаем, что нет, а медаль точно была бы.

Общение... советов я не даю, я понимаю, что спортсмены закрываются перед соревнованиями и чтобы как-то не влиять, желаю успехов, чтобы никаких не было лишних троганий. Думаю, что это не надо.

Общаемся, кто что хочет, спрашивает меня, как опытную спортсменку и я охотно все рассказываю.

Болею действительно. Вспоминаю, как для спортсмена вообще, тем более сейчас, показывать наше могущество, нашу мощную, сильную державу. Это чрезвычайно круто", - рассказала Саладуха.

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