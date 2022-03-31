Бомбардир "Баварии" и сборной Польши выставил на аукцион свою игровую футболку.

Украинская легкоатлетка, участница Олимпийских игр Токио-2020, а также по совместительству народный депутат Украины Ольга Саладуха выразила восхищение польским народом, который активно помогает Украине в войне с российскими оккупантами.

В частности Саладуха поблагодарила Роберта Левандовски, который собирает средства на нужды пострадавших в войне украинцев, а также выставил на аукцион свою футболку.

"Ежедневно мы видим примеры искренней поддержки украинцев со стороны спортсменов разных стран мира. Один из последних ярких жестов – инициатива польского звездного футболиста, форварда "Баварии" и сборной Польши Роберта Левандовски.

Он выставил на аукцион свою футболку сборной с надписью Stop War. Все вырученные средства будут направлены на нужды Вооруженных сил Украины. Я благодарю Роберта Левандовски, а в его лице всему польскому народу за неслыханную солидарность с Украиной в трудное для нее время!

Не уменьшая значения помощи других стран, можно уверенно утверждать - именно поляки проявили себя как настоящие наши братья. Недаром говорят, что друг познается в беде. И война, развязанная против Украины, продемонстрировала и укрепила польско-украинскую дружбу, которую мы все ценим и которой гордимся", - написала у себя в Facebook Саладуха.

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