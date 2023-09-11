Новак Джокович повторил достижение легендарной австралийской теннисистки Маргарет Корт.

В воскресенье, 10 сентября, состоялся финальный поединок US Open-2023 в мужском одиночном разряде.

Победителем турнира серии Большого шлема стал сербский теннисист Новак Джокович. В финале он в трех сетах разбил представителя страны-террориста Даниила Медведева.

US Open-2023. Финал

Новак Джокович (Сербия) - Даниил Медведев - 6:3, 7:6, 6:3

Обзор матча:

Поединок продолжался 3 часа и 17 минут. Джокович 4 раза подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и использовал 3 из 6 брейкпоинтов. Медведев 6 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и использовал 1 из 3 брейкпоинтов.

"Писать историю тенниса – это нечто важное и особенное. Во всех значениях слова "особенное". Трудно описать это словами. В 7-8 лет я мечтал стать лучшим игроком мира и выиграть Уимблдон. Это единственное, что хотел. Когда я это сделал, то стал ставить новые цели. Я никогда не представлял, что буду стоять и говорить о 24-м турнире серии Большого шлема. Не думал, что это станет реальностью. Но в последние пару лет я чувствовал, что у меня есть шанс войти в историю", – сказал Новак.

Отметим, что Новак Джокович выиграл свой 24-й турнир Большого шлема и повторил исторический рекорд легендарной австралийской теннисистки Маргарет Корт по количеству побед на соревнованиях.

Кроме того, сербский теннисист улучшил собственный рекорд по количеству выигранных турниров серии Большого шлема в мужском одиночном разряде. Теперь Новак два трофея опережает испанца Рафаэля Надаля, и на четыре - швейцарца Роджера Федерера.

Добавим, что за победу на US Open-2023 Джокович получит 2000 рейтинговых очков. Сербский теннисист по итогам турнира вернул себе статус первой ракетки мира. Он обошел в рейтинге испанца Карлоса Алькараса.

Призовые Джоковича за победу на Открытом чемпионате США - 3 миллиона долларов.

Напомним, победительницей женского одиночного разряда US Open-2023 стала 19-летняя американская теннисистка Кори Гауфф.

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