Кори Гауфф впервые в карьере стала победительницей турнира серии Большого шлема.

В субботу, 9 сентября, состоялся финальный поединок US Open-2023 в женском одиночном разряде.

Победительницей турнира серии Большого шлема стала американская теннисистка Кори Гауфф. В финале 19-летняя спортсменка в трех сетах одолела беларуску Арину Соболенко.

US Open-2023. Финал

Кори Гауфф (США) - Арина Соболенко - 2:6, 6:3, 6:2

Обзор матча:

Поединок продлился 2 часа и шесть минут. Гауфф 2 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и использовала 5 из 9 брейкпоинтов. Соболенко 4 раза подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и использовала 4 из 10 брейкпоинтов.

Отметим, что для Кори Гауфф это первая победа в турнирах Большого шлема. В прошлом году 19-летняя американка уступила польской теннисистке Иге Швентек в финале Roland Garros.

"Благодарю всех, кто в меня не верил. Месяц назад я выиграла турнир WTA 500 – и люди говорили, что на этом я остановлюсь. Две недели назад я выиграла тысячник – и люди говорили, что это мой потолок.

А сейчас я здесь с этим кубком. Я старалась, как могла.

Те, кто пытался залить мой огонь водой, вы только добавили к нему бензин. И теперь я пылаю так ярко", - прокомментировала победу на US Open Гауфф.

Добавим, что Кори Гауфф стала самой молодой американской чемпионкой на этом уровне с 1999 года после легендарной Серены Уильямс.

По итогам US Open-2023 Кори Гауфф станет третьей ракеткой мира.

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