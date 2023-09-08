Финал US Open-2023 в женском одиночном разряде состоится 9 сентября.

В ночь на 8 сентября в Нью-Йорке (США) были сыграны матчи полуфинала турнира серии Большого шлема - US Open-2023.

Первой путевку в финал престижного турнира выборола Кори Гауфф. 19-летняя американка в двух сетах победила представительницу Чехии Каролину Мухову.

Игра продолжалась 1 час и 57 минут. За это время Гауфф 1 раз подала навылет, допустила 2 двойных ошибки и использовала 5 из 10 брейк-поинтов.

Кори Гауфф (США) - Каролина Мухова (Чехия) - 6:4, 7:5

Обзор матча:

В другом поединке 1/2 финала Открытого чемпионата США американка Мэдисон Киз в трех сетах проиграла Арине Соболенко. Продолжительность поединка составил 2 часа и 35 минут.

Мэдисон Киз (США) - Арина Соболенко - 6:0, 6:7, 6:7

Обзор матча:

Финал US Open-2023 в женском одиночном разряде состоится в субботу, 9 сентября.

Напомним, в основной сетке Открытого чемпионата США выступали пять украинок. В первом круге турнира Катерина Байндль уступила Анне Каролине Шмидловой, Ангелина Калинина проиграла Саре Соррибес-Тормо, а Марта Костюк потерпела поражение от Елены Рыбакиной. Леся Цуренко покинула турнир, проиграв во втором раунде Екатерине Александровой. Первая ракетка Украины Элина Свитолина дошла до третьего круга, где проиграла третьей ракетке мира Джессике Пегуле из США.

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