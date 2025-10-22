Грабоу преодолела всю дистанцию за 16 часов 45 минут и 26 секунд.

80-летняя американка Натали Грабоу стала старейшей женщиной в мире, которая полностью преодолела дистанцию легендарного чемпионата по триатлону Ironman. Об этом сообщили организаторы соревнований в соцсетях.

Отмечается, что Грабоу преодолела дистанцию в 3,8 км плавания, 180 км велогонки и 42,2 км бега за 16 часов 45 минут и 26 секунд. По словам американки, последние километры забега стали настоящим испытанием.

На финишной прямой женщина потеряла равновесие. Тем не менее она нашла в себе силы подняться и пересечь финиш под громкие овации толпы.

"Я так счастлива и благодарна, что в моем возрасте все еще могу участвовать в этом виде спорта. Триатлон позволяет мне чувствовать себя сильной как морально, так и физически, и он удовлетворяет мой соревновательный дух", - сказала Грабоу в интервью NPR после завершения забега.

Женщина поделилась, что она работала инженером-программистом и уже десятки лет активно занимается бегом. Она призналась в разговоре с журналистами, что с возрастом ее чаще стали беспокоить травмы, полученные во время бега, из-за чего она решила заняться и другими видами спорта.

