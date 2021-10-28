Марта Костюк следом за Цуренко и Калининой вышла в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке.

Молодая украинская теннисистка Марта Костюк стала уже третьей представительницей Украины в четвертьфинале турнира WTA 250 в румынском Клуж-Напока.

В матче второго круга киевлянка, посеянная под 6 номером, сломила сопротивление немецкой теннисистки Моны Бартель.

WTA. Клуж-Напока. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Мона Бартель (Германия) – 6:4, 6:4

Соперницей Марты Костюк в четвертьфинале станет победительница пары Эмма Радукану - Ана Богдан.

Читайте такжеПроиграла в двухдневном матче: Свитолина сенсационно покинула турнир в ТенерифеВ среду, 27 октября, путевки в 1/4 финала в Клуж-Напоке завоевали еще две украинки Ангелина Калинина и Леся Цуренко. Калинина обыграла Анну-Лену Фридзам из Германии, а Цуренко одолела представительницу России Анастасию Гасанову.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира WTA в итальянском Курмайере. В матче 1/8 финала Ястремская обыграла другую украинку - Катерину Козлову.

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Автор: Владимир Медяник