Аналогичная процедура запущена в отношении Белорусской федерации биатлона.

Международный союз биатлонистов (IBU) запустил процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР).

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Аналогичная процедура запущена в отношении Белорусской федерации биатлона. В заявлении IBU отмечается, что "национальные федерации России и Беларуси как представители своих стран не выполнили свои гуманитарные обязательства в духе Конституции IBU".

Также сказано, что решение о приостановлении членства будет регулярно пересматриваться Исполкомом вплоть до заседания Конгресса IBU в сентябре 2022 года и будет зависеть от будущего развития ситуации и поведения ассоциаций России и Беларуси.

Обе национальные федерации были проинформированы о решении вчера, 16 марта, и имеют семь дней, чтобы отреагировать на это. По истечении этого срока Исполком рассмотрит их ответы и примет окончательное решение о приостановке членства.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил выступления россиянам, но только в нейтральном статусе. В ответ в Союзе биатлонистов России (СБР) объявили об отказе отправлять команду на этапы Кубка мира, и уже после этого IBU отстранил россиян от международных соревнований.

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