"Руан" с минимальным счетом обыграл украинскую команду.

Хоккейный клуб "Донбасс" 9 сентября сыграл третий поединок на групповом этапе Лиги чемпионов.

Украинский клуб на выезде проиграл французскому "Руану" со счетом 4:3.

За 15 секунд до конца первого периода "Донбасс" открыл счет и пошел отдыхать в хорошем настроении. Однако во второй двадцатиминутке "Руан" дважды забросил шайбу. "Донбасс" тоже ответил точным ударом и в третий период команды зашли при счете 2:2.

А вот в решающей части матча "Руан" снова дважды забросил шайбу, в то время, как хоккеисты украинской команды смогли лишь раз расписаться в воротах французов.

Руан - Донбасс - 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

Шайбы: 19:45 Бирюков (Жулдиков, Шишлянников) - 0:1, 29:04 Гуттиг (Лампье, Вигнерс) - 1:1, 31:51 Джонстон (Гимон) - 2:1, 35:00 Сигарев - 2:2, 43:00 Рейно - 3:2, 43:14 Лялька (Буценко) - 3:3, 53:35 Жилбер - 4:3

Вратари: Пинтарич - Макаров

На данный момент турнирное положение в группе G после трех туров следующее:

1. "Клагенфурт" (Австрия) - 7 очков

2. "Донбасс" (Украина) - 4

3. "Руан" (Франция) - 4

4. "Рунгстед" (Дания) - 3

Напомним, что в первом туре "Донбасс" проиграл "Рунгстеду", а во втором смог переиграть "Руан".

Хоккейная Лига чемпионов 2021/22: главное

На групповом этапе играют 32 клуба, разделенные на 8 квартетов. "Донбасс" выступает в группе G с французским "Руаном", датским "Рунгстедом" и австрийским "Клагенфуртом".

Регламент такой же, как и в футбольной Лиге чемпионов: на групповом этапе команды играют 6 матчей, а две лучшие из каждого квартета получают право выступить в плей-офф.

ХК "Донбасс" стал чемпионом Украины в прошлом сезоне, но попал в Лигу чемпионов благодаря wild-card. Организаторы турнира решили, что "Донбасс", а также словацкий "Слован" благодаря своему развитию заслужили впервые сыграть в ЛЧ и пригласили эти клубы принять участие в турнире.

Автор: Артем Будрин