Украинская команда уступила чемпионам Дании.

Третьего сентября в Киеве случилось историческое событие. В столичном Дворце спорта "Донбасс" дебютировал в Лиге чемпионов и стал первой в истории украинской командой, которая сыграла в данном турнире.

Противостоял подопечным Павла Микульчика датский "Рунгстед". "Донбасс" вел в счете 1:0, но потом пропустил дважды - соперник в обоих случаях реализовал большинство. Впрочем, 21-летний украинский нападающий "Донбасса" Александр Пересунько возобновил паритет и перевел игру в овертайм. В дополнительное время команды не забросили шайб, а потому все решилось в серии буллитов.

Все свои 4 буллита игроки "Донбасса" не забили, а "Рунгстед" два из четырех забросил и победил.

Лига чемпионов. Группа G

"Донбасс" - "Рунгстед" - 2:2 (1:0, 0:1, 1:1), (0:2 после буллитов)

Шайбы: 17:07, Медведев - 1:0, 33:23, Андерсон (Грин, Йенсен) - 1:1, 48:00, Грин - 1:2, 53:49, Пересунько (Морозов, Смерек) - 2:2

Оппоненты "Донбасса" по группе, французский "Руан" и австрийский "Клагенфурт", свой поединок завершат позже.

Следующую игру "Донбасс" сыграет 5 сентября против "Руана". Сейчас в своей группе украинская команда имеет одно очко за то, что продержалась в овертайме, а "Рунгстед" имеет два зачетных балла за то, что еще и серию буллитов выиграл.

Хоккейная Лига чемпионов 2021/22: главное

На групповом этапе играют 32 клуба, разделенные на 8 квартетов. "Донбасс" выступает в группе G с французским "Руаном", датским "Рунгстедом" и австрийским "Клагенфуртом".

Регламент такой же, как и в футбольной Лиге чемпионов: на групповом этапе команды играют 6 матчей, а две лучшие из каждого квартета получают право выступить в плей-офф.

ХК "Донбасс" стал чемпионом Украины в прошлом сезоне, но попал в Лигу чемпионов благодаря wild-card. Организаторы турнира решили, что "Донбасс", а также словацкий "Слован" благодаря своему развитию заслужили впервые сыграть в ЛЧ и пригласили эти клубы принять участие в турнире.

Автор: Артем Будрин