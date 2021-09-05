Донбасс одержал первую победу в хоккейной Лиге чемпионов

Украинский клуб взял верх над соперником из Франции.

Хоккейный клуб "Донбасс" 5 сентября провел второй матч на групповом этапе Лиги чемпионов. Украинский клуб в киевском "Дворце спорта" обыграл французский "Руан" со счетом 2:1. Решающую шайбу "Донбасс" забросил в третьем периоде, реализовав численное большинство. Ее автором стал Андрей Бирюков. Донбасс - Руан - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) Шайбы: 08:57 Гаттиг (меньш.) - 0:1, 24:38 Шишлянников (Бирюков) - 1:1, 51:00 Бирюков (Шишлянников, Туркин - больш.) - 2:1 Вратари: Макаров - Пинтарич Читайте такжеИсторический дебют: Донбасс в упорной борьбе проиграл свой первый матч в Лиге чемпионов "Донбасс" одержал первую победу в турнире и набрал 4 очка после двух матчей. Хоккейная Лига чемпионов 2021/22: главное На групповом этапе играют 32 клуба, разделенные на 8 квартетов. "Донбасс" выступает в группе G с французским "Руаном", датским "Рунгстедом" и австрийским "Клагенфуртом".

Регламент такой же, как и в футбольной Лиге чемпионов: на групповом этапе команды играют 6 матчей, а две лучшие из каждого квартета получают право выступить в плей-офф.

ХК "Донбасс" стал чемпионом Украины в прошлом сезоне, но попал в Лигу чемпионов благодаря wild-card. Организаторы турнира решили, что "Донбасс", а также словацкий "Слован" благодаря своему развитию заслужили впервые сыграть в ЛЧ и пригласили эти клубы принять участие в турнире. Автор: Антон Дударь

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