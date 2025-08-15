По данным СМИ, Хансен через соцсети убеждает девушек носить хиджаб и отказаться от светского образа жизни.

Бывшая чемпионка по боксу из Германии Ханна Хансен стала лицом радикального ислама в соцсетях.

Как пишет BILD, в Германии спецслужбы серьезно обеспокоены деятельностью бывшей профессиональной спортсменки и диджея Ханны Хансен. Еще недавно она появлялась на публике с распущенными светлыми волосами и в спортивной одежде, а теперь носит хиджаб и общается с радикальными исламистами, среди которых есть люди с судимостями. Согласно новому отчету Федерального ведомства по охране конституции, Хансен причислена к числу наиболее опасных исламских инфлюенсеров в стране.

Издание отмечает, что Хансен активно использует социальные сети для вовлечения девушек в исламистскую среду. Ее Instagram-аккаунт насчитывает около 200 тысяч подписчиков, среди которых, как выяснилось, есть и сотрудники баварской разведки. В новом отчете спецслужб ей выделена отдельная глава под названием "Исламистская инфлюенсерка Ханна Хансен".

В документе отмечается, что Хансен опирается на собственный опыт обращения в ислам, чтобы убеждать девушек носить хиджаб, отказаться от светского образа жизни и следовать нормам шариата. В своих роликах она осуждает добрачные половые отношения, выступает против гомосексуальности и продвигает шариатские законы.

"Я знаю, что меня прямо упоминают [в отчетах] и в Баварии, и в Северном Рейне-Вестфалии. Мне все равно, и это ничего не меняет. Пусть пишут, что хотят — я продолжу", — сказала Хансен в комментарии для BILD.

Ситуация в Германии

Обеспокоенность немецких спецслужб вызвана, очевидно, тем, что в Германии происходят теракты, к которым причастны иностранцы. Например, в марте 2025 года в городе Мангейм мужчина на автомобиле врезался в толпу - два человека погибли, еще 25 получили ранения. Это произошло, когда люди собрались на парад, чтобы отметить сезон карнавала.

Ранее в Мюнхене, накануне международной Конференции по безопасности, автомобиль Mini Cooper врезался в участников профсоюзной демонстрации. Пострадали около 30 человек, в том числе дети. Водитель - 24-летний уроженец Афганистана, который находился в Германии в статусе просителя убежища. Ранее он привлекался к ответственности за преступления, связанные с кражей и наркотиками, однако из страны его так и не депортировали.

