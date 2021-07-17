Марина Бех-Романчук / фото instagram.com/marynabekh
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая несколько дней назад одержала серьезную победу в Великобритании, поделилась с подписчиками свежими горячими фото.
Бех-Романчук опубликовала в Instagram снимки, на которых она позирует в купальнике.
"Я люблю это жаркое лето", - подписала спортсменка кадры.
Фолловеры засыпали чемпионку комплиментами: "Невероятные ягодицы", "Ты выглядишь так же прекрасно, как и цветы на фото", "Фигура на миллион", "Марина - ты настоящая королева", "Горячая и сексуальная".
фото instagram.com/marynabekh
фото instagram.com/marynabekh
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