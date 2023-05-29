Марта Костюк отказалась пожать руку Арине Соболенко после матча на Ролан Гарросе.

В воскресенье, 28 мая, после матча Марты Костюк (Украина) и Арины Соболенко (Беларусь) на Открытом чемпионате Франции по теннису случился скандальный инцидент.

Болельщики на трибунах корта "Филиппа Шатрие", где проходила игра, освистали украинскую теннисистку за то, что она отказалсь пожать руку представительнице РБ после матча.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на случившуюся ситуацию и поддержал Марту Костюк. В своем Твиттере он опубликовал пост, в котором предложил зрителям, освиставшим украинскую теннисистку, приехать в разрушенную оккупантами Бучу.

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"Поддерживаю Марту Костюк, которую освистали за отказ пожать руку беларуске Арине Соболенко. Освиставшим ее советую посетить Бучу, куда российская армия пришла из Беларуси и убивала мирное население. Или бегать в укрытие, когда в Беларуси взлетает российский самолет. Тогда свистите", - написал Кулеба.

Напомним, в 1/64 финала Ролан Гаррос украинка Марта Костюк проиграла представительнице Беларуси Арине Соболенко в двух сетах со счетом 3:6, 2:6.

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