Жан Беленюк завоевал золото, а Парвиз Насибов - серебро.

Украинские борцы греко-римского стиля Жан Беленюк и Парвиз Насибов 6 августа вернулись в Украину после успешного выступления на Олимпийских играх в Токио.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Беленюк завоевал пока что единственную золотую медаль Украины на Олимпиаде, а Насибов - серебряную.

В аэропорту Беленюка с букетом цветов встречала мама, а Насибова - семья и девушка.

"Я очень благодарен своему тренеру, всем людям, которые поддерживали, всем, кто не терял надежду, что мы все-таки сможем показать этот результат. Для меня это очень важная медаль, потому что в прошлый раз пять лет назад я стоял на этом месте с серебряной медалью и пообещал всем, что в следующий раз будет золото", - сказал Беленюк.

"Сходя с пьедестала, я был расстроен. Но обещаю, что я вернусь сюда еще раз и попробую повторить подвиг Жана и вернуться с золотом", - отметил Насибов.

Успехи украинских борцов на Олимпиаде в Токио

Жан Беленюк завоевал золотую медаль в греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг.

Парвиз Насибов в волевом стиле прорвался в финал Олимипады в весе до 67 кг, но там потерпел поражение.

В вольной борьбе у женщин бронзовые медали выиграли Ирина Коляденко и Алла Черкасова.

К медали также был близок Ленур Темиров, но он проиграл в схватке за бронзу.

Автор: Антон Дударь