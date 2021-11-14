В Бразилии прошел 20-й этап чемпионата Формулы-1. Победителем Гран-при Сан-Паулу стал Льюис Хэмилтон.
Гонщик из Великобритании опередил своего главного конкурента в борьбе за титул Макса Ферстаппена и сократил отрыв от нидерландца, который все еще возглавляет личный зачет. Третьим финишировал Валттери Боттас из "Мерседес".
Гран-при Бразилии. Топ-10
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес")
2. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл") - отставание 10,496
3. Валттери Боттас (Финляндия, "Мерседес") - 13,576
4. Серхио Перес (Мексика, "Ред Булл") - 39,940
5. Шарль Леклер (Монако, "Феррари") - 49,517
6. Карлос Сайнс (Испания, "Феррари") - 51,820
7. Пьер Гасли (Франция, "Альфа Таури") - 1 круг
8. Эстебан Окон (Франция, "Альпин") - 1 круг
9. Фернандо Алонсо (Испания, "Альпин") - 1 круг
10. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен") - 1 круг
Формула-1: результаты сезона
- В личном зачете у Ферстаппена - 332.5 очка, у Хэмилтона - 318.5. Третьим идет еще один гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас - 203 очка.
- В Кубке конструкторов "Мерседес" набрал 521.5 очка, у "Ред Булл" - 510.5. "Феррари" на третьем месте - 287.5.
- Следующий этап Формулы-1 пройдет 21 ноября - Гран-при Катара.