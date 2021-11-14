Льюис Хэмилтон сократил отрыв от Макса Ферстаппена.

В Бразилии прошел 20-й этап чемпионата Формулы-1. Победителем Гран-при Сан-Паулу стал Льюис Хэмилтон.

Гонщик из Великобритании опередил своего главного конкурента в борьбе за титул Макса Ферстаппена и сократил отрыв от нидерландца, который все еще возглавляет личный зачет. Третьим финишировал Валттери Боттас из "Мерседес".

Гран-при Бразилии. Топ-10

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес")

2. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл") - отставание 10,496

3. Валттери Боттас (Финляндия, "Мерседес") - 13,576

4. Серхио Перес (Мексика, "Ред Булл") - 39,940

5. Шарль Леклер (Монако, "Феррари") - 49,517

6. Карлос Сайнс (Испания, "Феррари") - 51,820

7. Пьер Гасли (Франция, "Альфа Таури") - 1 круг

8. Эстебан Окон (Франция, "Альпин") - 1 круг

9. Фернандо Алонсо (Испания, "Альпин") - 1 круг

10. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен") - 1 круг

Формула-1: результаты сезона

В личном зачете у Ферстаппена - 332.5 очка, у Хэмилтона - 318.5. Третьим идет еще один гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас - 203 очка.

В Кубке конструкторов "Мерседес" набрал 521.5 очка, у "Ред Булл" - 510.5. "Феррари" на третьем месте - 287.5.

Следующий этап Формулы-1 пройдет 21 ноября - Гран-при Катара.

Автор: Артем Будрин