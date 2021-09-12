Победителем гонки стал Даниэль Риккардо из "Макларен".

В Италии прошел 14-й этап чемпионата Формулы-1 сезона 2021.

Победителем гонки стал пилот "Макларена" Даниэль Риккардо. Вообще для "Макларена" эта победа стала первой с 2012 года и первой для Риккардо с 2018-го. Команда не побеждала с Гран-при Бразилии-2012. "Макларен" впервые с 2010 года сделал дубль - занял первые два места в гонке.

В тройке лучших также финишировали Ландо Норрис ("Макларен") и Вальтери Боттас ("Мерседес").

Два лидера сезона Макс Ферстаппен ("Ред Булл") и Льюис Хэмилтон ("Мерседес") в гонке провалились. Между ними возникла опасная авария: авто Ферстаппена могло опуститься на голову Хэмилтона, но, к счастью, Льюиса спасла система защиты головы Halo.

The halo saved Lewis Hamilton’s life pic.twitter.com/9NlHpANluf — 📢 𝕁𝕠𝕤𝕙 💬 (@JoshHubama) September 12, 2021

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Гран-при Италии. Топ-10

1. Даниэль Риккардо ("Макларен") - 53 круга

2. Ландо Норрис ("Макларен") +1,747

3. Вальтери Боттас ("Мерседес") + 4,921

4. Шарль Леклер ("Феррари") + 7,309

5. Серхио Перес ("Ред Булл") + 8,723

6. Карлос Сайнс ("Феррари") +10,535

7. Ланс Стролл ("Астон Мартин") +15,804

8. Фернандо Алонсо ("Альпин") +17,201

9. Джордж Расселл ("Уильямс") +19,742

10. Эстебан Окон ("Альпин") +20,868

Формула-1: результаты сезона

В личном зачете у Ферстаппена - 226,5 очка, у Хэмилтона - 221,5. Третьим идет пилот "Мерседеса" Вальтери Боттас - 141 очко.

В Кубке конструкторов у "Мерседеса" - 362,5 балла, у "Ред Булл" - 344,5, у "Макларен" - 215.

Следующая гонка состоится 26 сентября - Гран-при России.

Автор: Артем Будрин