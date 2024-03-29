Кроме того, в Германии посоветовали болельщикам покупать билеты только на официальных сайтах.

Министерство иностранных дел Германии призвало футбольных болельщиков Англии и Шотландии помнить об ограничении потребления пива в стране во время Евро-2024, ведь оно "может быть крепче, чем в Великобритании". Об этом пишет The Independent.

Известно, что чемпионат начнется в Германии в июне, поэтому по оценкам экспертов, Германию посетит от 55 до 80 тысяч футбольных фанатов из Англии хотя бы один раз во время турнира.

В издании отмечают, что перед матчем Англия - Сербия, который состоится 16 июня в Гельзенкирхене, вебсайт FCDO советует болельщикам пить ответственно и помнить о местных законах, ведь из-за чрезмерного употребления алкоголя может быть запрещен вход на стадион.

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"Пиво может быть крепче, чем в Великобритании, поэтому пейте ответственно, знайте меру и уважайте местные законы. Вас могут не пустить на стадион, если вы выпьете слишком много", - написали в предупреждении.

Также на сайте посоветовали болельщикам покупать билеты на матчи только у официальных поставщиков.

"Билеты будут электронными, и вам понадобится ваш мобильный телефон, чтобы подтвердить их при входе. Убедитесь, что ваш телефон заряжен, и учитывайте плату за роуминг в Германии - перед поездкой проконсультируйтесь с вашим телефонным провайдером. Билеты на матчи, приобретенные через неофициальные источники, могут быть недействительными. Если вы продаете билеты неофициально, вас могут привлечь к уголовной ответственности", - отметили в сообщении.

В The Independent добавили, что футбольным фанатам в Германии обычно позволяют употреблять алкоголь на своих местах во время матчей, однако запрет на него не является беспрецедентным для некоторых матчей Бундеслиги, которые считаются матчами повышенного риска.

Чемпионат Европы по футболу 2024: что известно

Как писал УНИАН, стал известен календарь игр сборной Украины по футболу на Евро-2024. Украинские футболисты начнут свое выступление на чемпионате 17 июня. В этот день они сыграют впервые в Мюнхене на "Альянц-Арене" против румын.

После этого 21 июня в Дюссельдорфе на "Меркур Шпиль-Арена" состоится матч Словакия - Украина. А уже 26 июня в Штутгарте на "Мерседес-Бенц Арена" наша сборная сыграет против Бельгии.

В то же время министр внутренних дел страны Нэнси Фезер заявила, что Германия защитит украинских болельщиков и сборную на Евро-2024.

"Меры безопасности - на высоком уровне и тесно скоординированы между федеральными властями, землями и странами-участницами. Мы сделаем все для защиты украинской команды и ее болельщиков. Мы продолжаем сосредоточенно проводить подготовку. В фокусе нашего внимания широкий спектр мероприятий: от защиты от хулиганов и исламистов до обеспечения кибербезопасности", - заверила Фезер.

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