25-летний каратист отправился в Европу на международные соревнования, но в Украину так и не вернулся.

В Украину не вернулся еще один спортсмен, 25-летний каратист из Черновцов Евгений Пилипюк. Он ездил на международные соревнования за границей и сейчас заявил, что нарушил приказ Министерства молодежи и спорта, потому что не мог получить отсрочку от мобилизации, пишет Tribuna.

"Я понимаю, что поступил неправильно, моему поступку нет оправдания, он не является достойным по отношению к украинскому сообществу, нашим воинам", - заявил он в видеообращении.

И объяснил свой поступок тем, что в 2023 году со своей 18-летней женой Дарьей они стали родителями. И, чтобы обеспечивать семью, он пытался получить отсрочку от мобилизации, путем поступления в аспирантуру. В материале говорится, что в этом вопросе ему даже обещал помочь его тренер, президент Черновицкой федерации каратэ Александр Пикулин. Эта "услуга" стоила ему 4 тысячи долларов.

Однако помочь Пикулин Пилипюку не смог, поэтому молодому спортсмену предложили должность тренера в ДЮСШ. Спортивная школа не предоставляла бронирование для своих работников, поэтому 25-летний каратист выехал за границу на законных основаниях, под предлогом соревнований.

По словам Пилипюка, его жена не знала о его намерении "уехать и остаться за границей".

"Моя жена не нарушила никакого законодательства. Она не является военнообязанной или медиком. Она не подписывала никакие документы о возвращении в Украину по завершению соревнований", - подчеркнул он. Однако Федерация каратэ Украины уже исключила и парня, и девушку из состава сборной. Теперь им грозит пожизненная дисквалификация из Всемирной федерации каратэ.

Что еще известно об украинских спортсменах

Ранее УНИАН сообщал, что украинский гимнаст, серебряный призер Олимпийских игр 2024 года Илья Ковтун подал документы на получение гражданства Хорватии.

Кроме того, Элине Свитолиной как-то тоже предлагали выступать под другим флагом, предлагая пол миллиона долларов. Однако она даже не рассматривала этот вариант — для нее "никогда не стоял вопрос менять ли страну".

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