Шведские лыжницы раскритиковали возможный допуск россиян и беларусов к турнирам.

Знаменитые шведские лыжницы Майя Дальквист и Линн Сван заявили о готовности бойкотировать чемпионат мира в случае допуска российских и беларуских спортсменов к международным соревнованиям.

Титулованные спортсменки не собираются выступать вместе с представителями страны-агрессора.

"Это стыд, это ненормально. Пока Россия ведет войну против Украины, мы должны дистанцироваться от нее и не допускать российских участников. По-моему, именно такой четкой позиции должны придерживаться в спорте. К сожалению, спорт и политика связаны", - приводит слова Сван SVT Sport. Видео дня

Также Линн Сван заявила, что готова бойкотировать чемпионат мира в случае допуска к стартам представителей РФ и Беларуси.

"Да, я бы так и сделала. Я определенно буду готова к этому", - заявила 22-летняя спортсменка.

Свою соотечественницу поддержала двукратная чемпионка мира в командном спринте Майя Дальквист.

"Да, это большее, чем просто спорт. Сейчас бойкот - это нечто само собой разумеющееся", - сказала Дальквист.

Об отстранении спортсменов РФ и Беларуси от участия в международных турнирах также высказалась бронзовая призерка Пекина-2022 Фрида Карлссон.

"Перед всем миром стоит ответственность, чтобы что-то сделать и выступить против разрешения им соревноваться, пока идет война", - заявила Карлссон.

Отстранение РФ и Беларуси Международной федерацией лыжного спорта

Весной Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и беларуских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона.

5 июля стало известно, что FIS продлила отстранение российских и беларуских спортсменов на весь летний сезон-2022.

Вопрос возможного разрешения россиянам и беларусам вернуться к соревнованиям Международная федерация лыжного спорта (FIS) планирует рассмотреть 22 октября.

Напомним, из-за полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать спортсменов стран-агрессоров к соревнованиям.

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