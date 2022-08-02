Олег Верняев отказывается общаться на языке страны-агрессора в публичном пространстве.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев, который является уроженцем Донецка, рассказал о важности перехода на украинский язык.

28-летний спортсмен заявил, что после полномасштабного вторжения РФ он полностью отказывается общаться на языке страны-агрессора в публичном пространстве.

"После 24 февраля мы с друзьями решили время от времени общаться на украинском языке. Я практически не общался на нем и почти не знал, но после всех этих событий решили переходить на украинский, потому что это позиция, которую нужно выражать публично.

Конечно, дома ты можешь общаться на русском, но в публичном пространстве, в городе ты должен говорить на государственном языке.

В быту я еще общаюсь на русском, потому что мне тяжело 24/7 говорить на украинском. Сейчас окончательно нужно переходить на украинский", – сказал Верняев в интервью YouTube-каналу "Перший".

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 160-й день.

Ранее УНИАН сообщал, что российских и беларуских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях по гимнастике. Представителей стран-агрессоров запретили выступать даже под нейтральным флагом.

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