Анатолий Алябьев ушел из жизни в возрасте 70 лет.

Не стало Анатолия Алябьева - выдающегося в прошлом биатлониста, который дважды был олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.

Об этом сообщает Союз биатлонистов России.

12 декабря Анатолий отпраздновал юбилей - 70 лет, а через месяц его сердце перестало биться. Официальной причиной смерти Алябьева указали коронавирус.

Алябьев добыл две золотые медали на зимних Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде (США). Он стал триумфатором в индивидуальной гонке и в командной эстафете в составе сборной СССР. В Лейк-Плэсиде Алябьев также выиграл бронзу в спринте.

На мировых первенствах Алябьев дважды выигрывал бронзу в эстафете на ЧМ-1981 и ЧМ-1982.

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